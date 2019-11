NBA》左手手指骨折今動刀 「星海哥」年底前就有望回歸

塞爾提克隊明星前鋒海沃德左手手指骨折,今動刀治療,有望年底歸隊。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克隊明星前鋒「星海哥」海沃德(Gordon Hayward)今年好不容易揮別傷勢陰霾繳出好表現,沒想到之前卻在與馬刺的比賽中,遭艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)撞斷左手無名指,而骨折後第三天終於傳出好消息,經過與醫生討論海沃德今將動刀,若手術順利,年底之前應該就有望復出。



This doesn’t look like a bad collision at first. Poor @gordonhayward can’t catch a break and @aldridge_12 looks like the villain. pic.twitter.com/lIycFX9J9d

海沃德在2017-18賽季加盟綠衫軍,但開季第一戰就因為左腳踝骨折整季報銷,復健了近1年,上季回歸狀態不慎理想,出賽72場,平均25.9分鐘僅能拿下11.5分的成績,不過本季海沃德卻脫胎換骨,出賽7場比賽,平均33.6分鐘可以拿下20.3分、7.9籃板與4.6助攻的好表現,上一場更轟下平生涯新高的39分。

不過日前他與馬刺交手第二節比賽中,因艾德瑞吉的非法掩護撞到左手,退場休息後球隊證實他左手無名指骨折,而今《ESPN》知名記者「沃神」(Adrian Wojnarowski)撰文指出,海沃德經紀人透露,「星海哥」週一下午將在紐約動刀,手術過後他回歸的時間表也會更加明確。

Hayward will undergo surgery in New York this afternoon, a timeline on his return will come after the procedure, Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. https://t.co/sAEud7CXTL