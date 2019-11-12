NBA》左手手指骨折今動刀 「星海哥」年底前就有望回歸

塞爾提克隊明星前鋒海沃德左手手指骨折，今動刀治療，有望年底歸隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克隊明星前鋒「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）今年好不容易揮別傷勢陰霾繳出好表現，沒想到之前卻在與馬刺的比賽中，遭艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）撞斷左手無名指，而骨折後第三天終於傳出好消息，經過與醫生討論海沃德今將動刀，若手術順利，年底之前應該就有望復出。



This doesn’t look like a bad collision at first. Poor @gordonhayward can’t catch a break and @aldridge_12 looks like the villain. pic.twitter.com/lIycFX9J9d — Cameron Songer （@CameronSonger） November 10, 2019

海沃德在2017-18賽季加盟綠衫軍，但開季第一戰就因為左腳踝骨折整季報銷，復健了近1年，上季回歸狀態不慎理想，出賽72場，平均25.9分鐘僅能拿下11.5分的成績，不過本季海沃德卻脫胎換骨，出賽7場比賽，平均33.6分鐘可以拿下20.3分、7.9籃板與4.6助攻的好表現，上一場更轟下平生涯新高的39分。

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不過日前他與馬刺交手第二節比賽中，因艾德瑞吉的非法掩護撞到左手，退場休息後球隊證實他左手無名指骨折，而今《ESPN》知名記者「沃神」（Adrian Wojnarowski）撰文指出，海沃德經紀人透露，「星海哥」週一下午將在紐約動刀，手術過後他回歸的時間表也會更加明確。

Hayward will undergo surgery in New York this afternoon, a timeline on his return will come after the procedure, Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. https://t.co/sAEud7CXTL — Adrian Wojnarowski （@wojespn） November 11, 2019

《Yahoo Sports》記者史密斯（Kevin Smith）也表示，之前史蒂文斯（Brad Stevens）之前受訪時曾表示，左手手術可以幫助這位29歲的綠衫軍大將加快回歸的時間，而無名指骨折要康復一般大約需要4至6週，若手術有機會縮短恢復時間，代表海沃德最快年底前就有望復出，這對綠衫軍來說絕對是好消息。

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