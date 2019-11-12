12強》陳冠宇防禦率完美0 日球迷號召進場替他抗韓應援

陳冠宇。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊陳冠宇昨在對墨西哥之戰6局登板救火，無愧以羅德球員身份來到自家主場，不僅幫先發投手江少慶化解危機，中繼1.1局4上4下，表現搶眼，不但獲日本媒體大讚，而他今對南韓有機會再登板，連日本網友都號召球迷進場替他應援。

昨依照羅德主場文化搭乘牛棚車出場的陳冠宇，跟預賽首戰一樣接在江少慶後面登板，獲得羅德ZOZO海洋球場一陣歡呼，而他一上場就展現「這是我主場」的氣勢，面對一三壘有人危機，讓效力阪神虎的墨西哥洋砲納瓦洛（Efren Navarro）擊出一壘滾地球被陳俊秀美技守下，漂亮化解得點圈有人的失分危機。

請繼續往下閱讀...

陳冠宇昨依照羅德主場文化搭乘牛棚車出場。（特派記者林正堃攝）

最後陳冠宇繳出1.1局無失分好投，另外投出2次三振，目前在12強出賽3場防禦率為0，身為本屆12強唯一參賽的羅德球員，陳冠宇加入台灣隊前，還被羅德監督井口資仁囑咐「不要丟羅德的臉」，結果他從洲際球場投回羅德主場，不但沒丟羅德的臉，也讓台灣人很有面子。

日媒《日刊體育》今也撰文盛讚陳冠宇的好表現，點名他是台灣隊陣中第二強的投手，也透露這位唯一參賽的羅德左投昨中繼登板時馬上獲得ZOZO海洋球場熱烈歡呼，而許多日本網友也在這則新聞下紛紛留言「陳冠宇是我唯一支持的羅德球員，一起來替他加油吧」、「陳冠宇加油，昨天雖然輸了今天繼續奮鬥」，還有球迷表示「謝謝陳冠宇讓去ZOZO球場看球的羅德球迷都醒過來了」。



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法