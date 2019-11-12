12強》南韓隊強大投手群 防禦率僅0.50為12隊最低！

南韓隊投手群防禦率僅0.50。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽超級循環賽，台灣隊今天將強碰投手戰力強大的南韓隊。目前打了4場比賽，南韓隊投手群團隊防禦率僅0.50，是所有隊伍中最佳。

南韓隊投手群防禦率僅0.50，被打擊率只有0.185，僅挨1轟，共36局投球中賞42次三振，僅失掉2分，全隊13名投手中，只有先發的王牌左投梁玹種、以及咸德柱有失分紀錄。其中，梁玹種共投2場投11.2局才失掉1分，後援投手咸德柱只在對加拿大登板，當時投0.1局被敲2安失1分。

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南韓隊牛棚中，火球男曹尚佑在本屆12強出賽2場，有1次救援成功的紀錄。牛棚投手中，以李映河出賽3場最多，他共投3.2局賞4K無失分。左投車雨燦、右投李庸燦都各出賽2場。本季在南韓職棒以36次救援成功奪救援王的河載勲，他在本屆12強出賽1場無失分。

台灣隊今天將面對的南韓先發投手金廣鉉，前次交手是在2014年的仁川亞運金牌戰，當時他投5.2局失3分，他在本屆12強預賽對加拿大先發，投6局賞7次三振，僅被敲1安無失分；金廣鉉今年在韓職繳出17勝6敗防禦率2.51的好成績，共投190.1局賞180次三振。

另外，12強複賽六隊的團隊投手防禦率，以南韓隊0.50最低，墨西哥團隊防禦率1.36排第二低，但被打擊率0.175是複賽六隊中最低；日本隊投手群防禦率為1.75排第三，台灣隊投手群防禦率2.57排第四，澳洲隊防禦率2.60排第五，美國隊防禦率4.63為複賽六隊中最差。

南韓先發投手金廣鉉。（資料照，特派記者林正堃攝）

南韓隊投手曹尚佑。（法新社）

南韓隊投手李映河。（法新社）

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