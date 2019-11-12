NBA》公鹿軍團損失一員大將！ 明星前鋒左腿傷勢將缺戰3週

米德爾頓（圖右）因傷勢影響將缺席3週的時間。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力密爾瓦基公鹿的明星前鋒米德爾頓（Khris Middleton），昨日作客奧克拉荷馬主場的比賽時傷及左腿四頭肌，美國知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示消息來源透漏，這位今夏代表美國出征籃球世界盃的前鋒將因傷缺戰約3週的時間。

昨日米德爾頓出賽23分鐘，僅得到10分4籃板5助攻，公鹿還是靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分16籃板的帶領之下，最終以121：119險勝由保羅（Chris Paul）領軍的雷霆。

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現年28歲的米德爾頓，本季場均18.5分、5.7籃板和2.9助攻，場均得分為陣中第二高，僅次於上季MVP的得主希臘字母哥，公鹿在缺少了這位明星球員勢必對火力供輸有所影響，因此還需多仰賴麥休斯（Wesley Matthews）、柯佛（Kyle Korver）和G.希爾（George Hill）補上球隊在進攻端的缺口。

公鹿本季表現依舊亮眼，近況極佳的他們近5場比賽收下4場勝利，目前7勝3敗的戰績在東部排名第3，於中央組則是穩居龍頭寶座。公鹿下場比賽將在週五於主場對決近期一直被逆轉的公牛，屆時公鹿大軍將擁有足夠的休息時間來迎戰，相當有望拿下近6場比賽的第5勝。

希臘字母哥（灌籃者）本季的表現，將是左右公鹿大軍能否衝擊總冠軍最關鍵的因素。（資料照，今日美國）

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