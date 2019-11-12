NBA》悲情勇士傳來好消息！ 明星前鋒即將歸隊

D.格林（持球者）在缺席5場比賽後，在今日對戰爵士的比賽中將回歸陣中。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）日前因左手手指韌帶撕裂傷，而缺席5場比賽，如今傷勢雖未痊癒，但D.格林認為手指疼痛狀況尚可忍受，且已經可以重新回歸賽場，今日D.格林將回歸陣中，於勇士自家主場迎戰來訪的爵士。

「我的傷好很多了，但這還不是百分百痊癒，還需要等到3月份時手指傷勢才可能完全康復，所以我現在就是先在傷勢還能忍受的範圍下，持續跟著球隊向前進。」D.格林在今日投籃練習後接受訪問表示：「現在這傷痛我還能忍受，我還可以運球、接球，所以我的手指目前狀況還行。」

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D.格林在先前面對馬刺時傷及手指，該場比賽馬刺以127：110輕取勇士。在投籃練習中，D.格林的手指雖還纏著膠帶，並且已經缺席超過1週的時間，但他相信他依舊能擁有跟平常一樣的上場時間，並對球隊做出貢獻。

勇士上季坐擁5星，拿下西部第一的例行賽戰績，並殺進NBA總冠軍賽才敗給首度奪冠的暴龍，本季主力不是受傷就是出走，尤其是柯瑞（Stephen Curry）本季手部骨折傷勢，以及K.湯普森（Klay Thompson）於上季冠軍戰左膝前十字韌帶撕裂，「浪花兄弟」的組合將持續待在傷兵名單。

至於杜蘭特（Kevin Durant）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和重要替補控衛Q.庫克（Quinn Cook）的離去，也同是造成勇士戰力上嚴重損失的原因，這季勇士目前僅2勝8敗的成績在西部敬陪末座。

勇士一哥柯瑞本季因在對決太陽的比賽中手骨折，目前尚在養傷階段。（資料照，法新社）

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