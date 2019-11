NBA》湖人後場大將復出急喊卡 竟是怕落得和KD同下場

朗度復出急喊卡,原因竟與杜蘭特有關。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨在主場以104:113不敵暴龍,原本預計此役就要歸隊的湖人主力控球後衛朗度(Rajon Rondo),不過最後卻仍高掛傷兵未出賽,而《Clutch Points》記者沃德(Ryan Ward)今爆料,朗度是因為被隊醫診斷出來小腿傷勢與杜蘭特(Kevin Durant)上季傷勢十分相仿,所以復出才會急喊卡。

朗度上季例行賽總計出賽46場,有29場先發,場均繳出9.2分、8次助攻、5.3個籃板,在球場上穿針引線,替隊友製造進攻機會是朗度的招牌打法,上賽季也多次與詹姆斯相互搭配,演出絕妙的精彩助攻,也獲得湖人一紙2年的底薪合約續留,更被湖人主帥點名將擔任場上指揮官。

請繼續往下閱讀...

沒想到朗度因為右小腿的傷勢缺席,開季前8場比賽就全數缺席,而這位4屆全明星球員原預計在昨對上暴龍的比賽中復出,不過最後復出卻喊卡,而他在受訪時告訴記者,因為湖人隊醫告訴他,他的小腿傷勢與杜蘭特上季十分類似,所以他才不敢輕易復出。

杜蘭特帶傷硬拚,卻傷到阿基里斯腱,有此前車之鑑,讓朗度不敢貿然復出。(資料照,法新社)

勇士在2019年總冠軍戰陷入1:3絕對劣勢,當時因小腿有傷已經缺席9場的杜蘭特,為了拯救當時已陷入1:3落後的勇士,帶傷硬戰最後卻不幸造成阿基里斯腱斷裂,還危及往後的運動生涯。朗度告訴《Clutch Points》,就是因為有杜蘭特的前車之鑑,他才打消了盡快復出的念頭。

The reason for Rajon Rondo's extended absence is because he doesn't want to rush back due to the fact it was a similar calf strain to the one Kevin Durant suffered during the playoffs ultimately leading to his torn Achilles in the NBA Finals. Understandably cautious. #Lakers