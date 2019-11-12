NBA》湖人後場大將復出急喊卡 竟是怕落得和KD同下場

朗度復出急喊卡，原因竟與杜蘭特有關。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場以104：113不敵暴龍，原本預計此役就要歸隊的湖人主力控球後衛朗度（Rajon Rondo），不過最後卻仍高掛傷兵未出賽，而《Clutch Points》記者沃德（Ryan Ward）今爆料，朗度是因為被隊醫診斷出來小腿傷勢與杜蘭特（Kevin Durant）上季傷勢十分相仿，所以復出才會急喊卡。

朗度上季例行賽總計出賽46場，有29場先發，場均繳出9.2分、8次助攻、5.3個籃板，在球場上穿針引線，替隊友製造進攻機會是朗度的招牌打法，上賽季也多次與詹姆斯相互搭配，演出絕妙的精彩助攻，也獲得湖人一紙2年的底薪合約續留，更被湖人主帥點名將擔任場上指揮官。

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沒想到朗度因為右小腿的傷勢缺席，開季前8場比賽就全數缺席，而這位4屆全明星球員原預計在昨對上暴龍的比賽中復出，不過最後復出卻喊卡，而他在受訪時告訴記者，因為湖人隊醫告訴他，他的小腿傷勢與杜蘭特上季十分類似，所以他才不敢輕易復出。

杜蘭特帶傷硬拚，卻傷到阿基里斯腱，有此前車之鑑，讓朗度不敢貿然復出。（資料照，法新社）

勇士在2019年總冠軍戰陷入1：3絕對劣勢，當時因小腿有傷已經缺席9場的杜蘭特，為了拯救當時已陷入1：3落後的勇士，帶傷硬戰最後卻不幸造成阿基里斯腱斷裂，還危及往後的運動生涯。朗度告訴《Clutch Points》，就是因為有杜蘭特的前車之鑑，他才打消了盡快復出的念頭。

The reason for Rajon Rondo's extended absence is because he doesn't want to rush back due to the fact it was a similar calf strain to the one Kevin Durant suffered during the playoffs ultimately leading to his torn Achilles in the NBA Finals. Understandably cautious. #Lakers — Ryan Ward （@RyanWardLA） November 11, 2019

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