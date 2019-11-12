MLB》艾瓦瑞茲獲全票新人王 阿隆索摘新人王但未獲全票

太空人古巴籍菜鳥艾瓦瑞茲奪美聯新人王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布新人王獎項，太空人古巴籍菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）榮獲美國聯盟新人王。而國家聯盟新人王，則是菜鳥年轟出破紀錄53轟的大都會阿隆索（Pete Alonso）。

來自古巴、年僅22歲的艾瓦瑞茲，今年直到6月9日（美國時間）才站上大聯盟舞台，本季出賽87場，繳出27轟、78分打點、打擊率0.313，整體攻擊指數高達1.067。

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《美聯社》報導，艾瓦瑞茲成為自2015年隊友柯瑞亞（Carlos Correa）、1991年名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）後，太空人隊史第三位獲得新人王的選手。此外，艾瓦瑞茲成為太空人隊史首位獲得30張第一名選票的新人王。

美國聯盟連續兩年都是由指定打擊獎項的選手獲得新人王，去年為天使「投打二刀流」大谷翔平。而艾瓦瑞茲明年球季將準備守外野。

另外，艾瓦瑞茲成為史上第4位獲得新人王的古巴籍選手，前三人分別是1986年的坎塞柯（Jose Canseco）、2013年的費南德茲（Jose Fernandez）、2014年的阿布瑞尤（Jose Abreu）。

大都會阿隆索獲得國聯新人王。（資料照，美聯社）

大都會超級新秀阿隆索本季敲53轟，打破洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年的52轟紀錄。阿隆索是大都會隊史第6位拿到新人王的選手，前一位是2014年的德葛隆（Jacob deGrom）。

不過，阿隆索獲得29張第一名選票，有1張第一名選票則是投給勇士投手索洛卡（Mike Soroka）。

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