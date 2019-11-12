12強》美韓本壘攻防爆爭議 韓網友灌爆官網：眼睛睜開好嗎？

南韓金河成昨天衝回本壘時，遭美國隊觸殺出局，挑戰後仍維持原判。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京巨蛋昨晚上演上屆冠軍賽組合美韓戰，南韓王牌梁玹種先發5.2局好投，加上陣中第5棒金宰煥首局的致勝3分砲，終場5：1奪下關鍵勝利，不過第3局出現本壘攻防戰的爭議判決，不僅主帥金卿文惋惜不已，更讓南韓網友全氣炸！

昨役3局下，南韓隊金河成率先敲安打上壘，李政厚隨後又敲出深遠二壘安打，繞過三個壘包的金河成，快馬加鞭跑回本壘，美國隊39歲老捕手克拉茲（Erik Kratz）接到轉傳轉身觸殺時，疑似未觸殺到，但主審卻判決金河成出局，形成爭議判決，南韓申請重播輔助仍維持原判，現場也噓聲不斷。

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美韓本壘攻防戰爭議影片這邊看

賽後南韓教頭金卿文在接受採訪被問到這次爭議判決時說道：「如果我的球員對於自己（確實踩到本壘）很有信心，不管是否會浪費挑戰權，身為球隊總教練我就該出來挺他，對於這樣的結果有些遺憾，但我認為既然（判決）結果已經出來了，那我們就應該要坦然接受。」

而這段本壘攻防戰的影片被上傳到官方推特後，南韓網友馬上群起撻伐日籍主審，怒灌《WBSC》官方推特，憤怒留言「睜開眼睛好嗎，白痴！」、「這日籍主審素質...」、「這樣日本的其他比賽能否也用南韓籍主審？」，也有不少日本球迷看不下去自家主審誤判留言「這太誇張了」、「很明顯是誤判啊」、「這主審會害日本黑掉的...」。



金河成遭美國隊觸殺出局，爭議判決惹惱大批南韓網友。（法新社）

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