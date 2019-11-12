12強》11年後再碰頭 台、韓教頭處境大不同

台灣隊教頭洪一中（左）和南韓教頭金卿文（右），兩人繼11年前北京奧運後再次碰頭。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕台韓大戰今晚6點開打，是台灣隊教頭洪一中和南韓教頭金卿文繼11年前北京奧運後再次碰頭，但兩人目前的處境大不同，台灣在複賽陷入0勝2敗的逆境，南韓則是爭取奧運門票已亮綠燈。

台灣隊昨以0：2不敵墨西哥，洪總面對全隊只敲3支安打的打線低潮，表示回去要和球員研究攻擊心態的修正；反觀南韓昨以5：1擊敗美國，在複賽取得2勝0敗優勢，金卿文被韓媒問及台灣輸球的感想，他則表示不會費心其他國家的比賽結果，「與其指望對手輸球，不如用我們的力量好好打一場。」

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對於南韓目前局勢，韓媒《News 1》已用「亮綠燈」來形容南韓爭取奧運門票的機會，指從預賽至今4連勝的南韓，要前進奧運的機會相當大。南韓在12強名次必須優於台灣和澳洲，才能取得明年奧運門票，以目前情勢來看相當樂觀。

洪總上次和金卿文碰頭，是在2008年北京奧運，當時比賽台灣從一度以0：8落後南韓緊追不放，可惜仍以8：9落敗。南韓當年在金卿文帶領下奪得金牌，如今再由這位現年61歲的教頭再度掌兵符且打出佳績，對於洪總領軍的台灣隊造成巨大壓力。

韓媒認為若南韓今晚擊敗台灣，且澳洲在今午比賽又不敵墨西哥，則3勝的南韓相較各吞3敗的台、澳，幾乎確定已拿下東奧門票。不過南韓球員的態度也和金卿文一樣，昨對美敲3安且以5成39打擊率居打擊王的李政厚就說，「不管排名如何，每場比賽都要全力以赴，這才是球員該做的。」

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