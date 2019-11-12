12強》不滿日籍主審判決 韓媒翻舊帳、拿台灣戰賽程批日本

南韓隊金河成昨天衝回本壘時，遭美國隊觸殺出局，但這個爭議判決惹惱大批南韓網友。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽超級循環賽，南韓隊金河成昨天衝回本壘時，遭美國隊觸殺出局，但這個爭議判決惹惱大批南韓網友。金河成也認為對方捕手沒有碰到他。而南韓《中央日報》指台韓戰關鍵戰役排在千葉球場，並拿首屆12強賽事的賽程安排，翻舊帳批評日本。

金河成衝本壘影片請點此

金河成昨天衝本壘搶分，他滑回本壘時用手碰觸本壘板，但39歲老捕手克拉茲（Eric Kratz）用左腳擋住本壘板，日籍主審判定出局。這時南韓隊提出挑戰，但日籍主審仍維持原判，讓南韓隊相當不滿。

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《中央日報》報導，金河成表示，對方根本沒有碰到他，這判決讓他感到困惑，但無可奈何。南韓投手李映河也說，「全隊都認為是安全回壘，如果就這樣輸球的話，心情會很糟。」

南韓隊。（法新社）

該媒提到，4年前的首屆12強棒球賽的賽程，過度以日本隊為中心，讓南韓隊吃盡苦頭。當時的12強開幕戰，日韓戰選在札幌巨蛋，由於比賽日的前一天有職業足球賽事，南韓隊只能到室內練習場作練習，這也是球隊最後一次的正式訓練。

而札幌巨蛋正是日本火腿隊大谷翔平（目前效力美國大聯盟天使隊）的主場，很早就確定他是先發投手，並做準備。有棒球相關人士就質疑，「日本是不是為了大谷，故意選擇札幌作為開幕戰場地。」

南韓隊接著移動到台灣，進行預賽其他場賽事。預賽結束後，南韓隊隔天一大早就要搭機飛往日本，而日本隊則是到下午才搭機，成了鮮明的對比。而且日本隊無論是否打進決賽，都有一天的休息日。南韓隊在四強賽逆轉日本，闖進決賽，並且奪得首屆12強賽冠軍。

《中央日報》認為，日本可能意識到賽程的公平性，因此在本屆12賽，選擇千葉球場作為日本隊在超級循環賽首戰賽程，而不是東京巨蛋。而東京巨蛋的複賽開幕戰，則是南韓和美國。

有日本棒球相關人士指出，「如果日本隊都在東京巨蛋比賽，會被認為不公平，因此首戰選擇在千葉比賽。」

但《中央日報》指出，第二輪超級循環賽，日本隊首戰在千葉球場面對世界棒球排名較低的澳洲隊，而南韓隊則是要在千葉球場面對「宿敵」台灣隊，這場比賽也是南韓隊爭取東京奧運門票的關鍵戰役。該媒認為移動距離長、對戰組合不同，因此賽程也不完全是公平。

日本隊。（特派記者林正堃攝）

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