NBA》「圍巾」轟33分攻破汽車城 葛瑞芬、羅斯傷歸首秀留憾

「圍巾」今日攻下全場最高的33分，率領灰狼擊敗活塞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日灰狼作客底特律活塞主場，灰狼靠著前鋒，綽號「圍巾」的A.威金斯（Andrew Wiggins）轟下33分的帶領之下，終場以120：114擊敗活塞，這讓傷癒歸隊後首度登場的葛瑞芬（Blake Griffin）和羅斯（Derrick Rose）留下遺憾，無緣帶領活塞奪下勝利，只得吞下近期的2連敗。

葛瑞芬（持球者）今日傷癒歸隊，本季首秀即攻下19分。（法新社）

這場比賽為葛瑞芬及「飆風玫瑰」羅斯的傷癒歸隊後首場出賽，葛瑞芬因大腿後肌傷勢和膝蓋問題從開季一路傷缺至今，羅斯則是因大腿後肌拉傷缺席了5場比賽，兩人皆因甫傷癒歸隊，基於保護立場，兩人上場時間並不多，葛瑞芬先發出賽24分鐘，羅斯則是上場20分鐘。

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首節灰狼外線手感極佳，10投8中的三分球讓灰狼取得41：26的領先。活塞全場一路將比分咬住並未被拉開過大的差距，第4節在史尼爾（Tony Snell）砍進三分球後一度將比分追近至104：109僅5分差距，但灰狼在A.威金斯的3分砲火反擊後，最終還是守住了勝利。

灰狼本季重新硬起來的前鋒A.威金斯，今日20投12中，包括外線5投中3，再度轟下全場最高的33分。明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）整場17投中10攻下全隊次高的25分，另有8籃板、6助攻和2阻攻。

活塞後衛肯納德（Luke Kennard）靠著全場17投8中，以及9投4中的3分球，砍進全隊最高的25分。傷癒歸隊的葛瑞芬和羅斯則分別攻下19分和6分，明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）則繳出11分12籃板的雙十演出，另有4抄截和3火鍋的精采表現。

灰狼中鋒湯斯攻下全隊次高的25分。（法新社）

飆風玫瑰（圖右）睽違5場比賽的缺席後，再度重返球場，只可惜全場僅攻得6分。（美聯社）

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