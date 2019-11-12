NBA》哈登末節飆分、全場砍39分 火箭擊落鵜鶘

火箭「大鬍子」哈登（中）砍39分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天在客場面對紐奧良鵜鶘，「MVP雙星」哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）合拿65分，其中哈登在末節連得13分，幫助球隊以122：116贏球。

火箭隊在第四節一開始還有著95：82的領先，鵜鶘這時打出11：2的攻勢，包含瑞迪克（J.J. Redick）的4分打，追至4分差。哈登這時跳出，投進2顆三分在內，連拿13分，幫助火箭穩定戰局，最後火箭就以6分之差獲勝。

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哈登全場25投13中，外加14罰10中，拿到39分，另有9次助攻、2次抄截、1次阻攻。魏斯布魯克全場21投11中拿到26分；不過，兩人的三分球命中率欠佳，哈登在三分線11投僅3中，魏斯布魯克則是8投1中，兩人在三分球合計19投僅4中。

魏斯布魯克拿26分。（美聯社）

火箭其他球員方面，板凳出發的E.戈登（Eric Gordon）17分，卡培拉（Clint Capela）11分、狂抓20顆籃板，P.J.塔克（P.J. Tucker）10分。

鵜鶘方面，瑞迪克投進7顆三分在內，砍下全隊最高的24分。哈特（Josh Hart）19分，J.哈勒（Jrue Holiday）18分、傳11次助攻。J.歐卡佛（Jahlil Okafor）、莫爾（E'Twaun Moore）各有14分，菲佛斯（Derrick Favors）13分、12籃板。

瑞迪克砍下鵜鶘全隊最高的24分。（今日美國）

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