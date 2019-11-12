羽球》戴資穎養傷不打香港賽 大馬男單一哥食物中毒也退賽

戴資穎為養傷退出香港賽。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕重新登基世界球后的戴資穎上週在中國福州羽球公開賽4強，與日本名將奧原希望激戰3局後傷退，為恢復身體狀況，日前決定放棄明將正式點燃戰火的超級500香港公開賽，沒想到今天大馬男單一哥李梓嘉，也因疑似在福州公開賽期間食物中毒，宣布將退出香港賽。

戴資穎在福州賽擊敗西班牙前球后瑪琳、印尼小將東宗及南韓金佳恩，這次4強面對奧原希望，因身體不適難以撐完決勝局，技術暫停後決定棄賽，之後也宣布將退出香港賽。而被視為大馬新希望的男單好手李梓嘉，則是在福州賽次輪面對日本球王桃田賢斗，打到次局以3：11落後時選擇退賽，當時李梓嘉就曾透露自己因為食物中毒身體不適。

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大馬一哥李梓嘉也因食物中毒、身體虛弱退出香港賽。（資料照，法新社）

原本以為李梓嘉只要休息幾天，就能恢復趕上香港賽，不過馬來西亞單打教練葉誠萬稍早透過大馬羽總社群媒體，透露子弟兵李梓嘉因不幸食物中毒，感到昏昏欲睡根本無法如往常訓練，所以決定讓他退出香港賽，待他回大馬後會進行身體檢查，讓他好好休養恢復，但如此一來，這位大一哥也錯過在超級系列賽500賽上搶分的機會。

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