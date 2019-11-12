NBA》「歐陸金童」狂砍34分也無用！ 沃克飆分領綠塞擊退獨行俠

「歐陸金童」東契奇本役雖攻下34分9助攻，但獨行俠依舊不敵近況超火燙的塞爾提克。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日於主場迎戰開季表現亮眼的獨行俠，「綠塞」在新加盟的「天行者」沃克（Kemba Walker）轟下29分的帶領之下，擊退由「歐陸金童」東契奇（Luka Doncic）所領軍的獨行俠，雖然東契奇本場比賽狂砍全場最高的34分，只可惜終場仍以106：116不敵塞爾提克，綠塞則是收下近期的8連勝。

明星後衛沃克今日砍進29分，包括第4節關鍵的3顆3分球，率領綠塞收下8連勝。（美聯社）

兩隊上半場比賽陷入膠著，以54：54戰成平手進入下半場。第3節結束雖由綠塞取得5分領先，但獨行俠在決勝節靠著小哈達威（Tim Hardaway Jr.）的得分以88：86取得本場比賽首次領先。沃克第4節接管了比賽，單節砍進3顆關鍵3分球，最終還是率領綠塞以10分差擊敗獨行俠。

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綠塞明星後衛沃克今日17投中9，包括3分球14投中8，攻下全隊最高的29分，另貢獻5籃板和5助攻。J.布朗（Jaylen Brown）整場16投中9，拿下25分11籃板以及3次助攻。史馬特（Marcus Smart）全場9投中6，包括砍進4顆外線奪得17分，另送出6次助攻。

J.布朗本場攻下25分11籃板，完美補上海沃德受傷後的火力缺口。（今日美國）

上季新人王東契奇全場21投中11，替獨行俠轟下34分，另抓下6顆籃板和傳出9次助攻。克勒貝爾（Maximilian Kleber）此役三分球8投4中攻下15分，外帶8籃板2助攻。「獨角獸」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）本場比賽狀況不佳，全場11投中1，僅拿下悲慘的4分。

塞爾提克在開幕戰敗給七六人之後，目前拉出一波8連勝高潮，目前8勝1負的戰績不只在東部，放眼全聯盟同樣排名第一。即便隊上明星前鋒「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）因手指骨折將長時間缺陣，塞爾提克依舊拿出亮眼的表現收下這場比賽的勝利。

海沃德確定今日將動刀，復健過程順利的話將有可能於今年底回歸陣中。（資料照，法新社）

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