MLB》洋基要灑大錢搶人了？ 總管證實對柯爾、小史有興趣

柯爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基要灑大錢搶人了？洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天向美媒表示，對柯爾（Gerrit Cole）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）都有興趣。

《美聯社》報導，洋基本季先發投手群防禦率4.51，排在全大聯盟第15名。而牛棚投手群防禦率4.08排在全大聯盟第9。此外，洋基連兩年取得百勝的好成績，但今年先發群共吃下778.局，全大聯盟排第26名，只比水手、藍鳥、光芒、天使還多。

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因此洋基隊休賽季的補強就是先發，包含柯爾、史崔斯柏格、惠勒（Zack Wheeler）都是目標。凱許曼說，「當然，我們會和柯爾、史崔斯柏格談，也會和高階選手談。」

身為洋基球迷的柯爾，他在2008年被洋基以第1輪第28順位選中，卻沒有穿上條紋球衣，選擇念大學。直到2011年選秀，柯爾獲海盜隊第一指名，才確定加盟，他也在2013年6月12日完成在大聯盟初登板。

柯爾本季繳出20勝5敗防禦率2.50、飆326次三振，他是今年的美聯三振王、防禦率王，也是本季塞揚獎熱門人選；而史崔斯柏格是今年世界大賽MVP，本季繳出18勝6敗防禦率3.32，他跳出和國民隊剩餘賽季4年1億美元的合約，投入自由球員市場。

史崔斯柏。（歐新社）

洋基總管凱許曼。（資料照，路透）

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