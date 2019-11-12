NBA》二年級生傑克森發威砍分 灰熊客場快意拔刺

Ja.傑克森發威砍下全場最高24分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今作客出戰馬刺，前幾役表現亮眼的新秀莫蘭特（Ja Morant）今天手感冰冷命中率不到2成，不過靠著二年級生Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）與D.布魯克斯（Dillon Brooks）攜手合砍45分，擋住對手末節最後的反撲，最後就以113：109踢館馬刺。

客場作戰的灰熊，開局就打出一波7：3，馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）雖然連續2次出手命中，不過接下來進攻卻大當機，灰熊在瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）單節8分領軍下，首節打完就以雙位數領先，次節馬刺急起直追，一度將比分追成54：54平，不過Ja.傑克森挺身而出命中三分球，讓灰熊半場打完仍以3分領先。

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易籃後，灰熊保持積極地攻擊節奏，逐漸把分數差距再拉開，但最末節場上卻又風雲變色，佛比斯（Bryn Forbes）、D.懷特（Derrick White）先攜手砍分，再度將比分追平，不過關鍵時刻灰熊克勞德（Jae Crowder）先命中關鍵三分球，馬刺一哥德羅森（DeMar DeRozan）連續幾次出手都未果，最終灰熊就以113：109擊敗對手，送給馬刺2連敗。

馬刺一哥德羅森關鍵時刻連續幾次出手都沒能命中。（美聯社）

灰熊雖然全隊只有4人得分上雙，不過靠著超過5成的團隊命中率強壓對手，Ja.傑克森砍下全場最高的24分6籃板5助攻，瓦倫丘納斯也繳出18分12籃板「雙十」成績，板凳出發的D.布魯克斯21分、B.克拉克（Brandon Clarke）14分8籃板。

馬刺雖然5人得分雙位數，不過卻欠缺關鍵一擊，由艾德瑞吉19分4籃板表現最佳、蓋伊（Rudy Gay）18分8籃板，D.懷特15分5助攻，佛比斯14分，而德羅森則是拿下12分7助攻7籃板。

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