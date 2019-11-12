MLB》光芒黑馬賽季幕後推手 總經理獲「最佳行政人員獎」

尼德（圖左）被票選為大聯盟2019年度最佳行政人員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒本季打出跌破眾人眼鏡的賽季，不被看好的情況下竟以96勝66敗擠下同區強敵紅襪，以外卡之姿殺進季後賽，光芒總經理尼德（Erik Neander）在各球團間的票選中得到第一名，勇奪2019年美國職棒大聯盟「最佳行政人員獎」。

光芒本賽季團隊薪資僅6600萬美金，在全大聯盟排行倒數第一，但今年賽季卻打出96勝66敗，隊史第二佳的戰績，不只在外卡驟死戰擊敗戰季更好的運動家，更在美聯分區系列賽和例行賽戰績第一的太空人，殺到第5戰才敗下陣來，今年對於光芒無疑是相當成功的一個賽季。

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能造就今年光芒亮眼表現的幾項操作，包括在2018年交易前王牌先發投手亞契（Chris Archer）去到海盜，而光芒從海盜那裡帶回兩名年輕的潛力股：外野手米德斯（Austin Meadows）和潛力先發投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）。

米德斯本賽季表現大爆發，敲出33發紅不讓和貢獻89分打點。（資料照，美聯社）

米德斯本季表現大爆發，繳出打擊率2成91並敲出33發全壘打，另有89分打點，儼然成為光芒主力外野手之一，葛拉斯諾本季雖因傷缺席大半賽季，僅出賽12場，但依舊繳出6勝1敗，ERA 1.76的威猛成績單。

此外，更在自由市場上以低價簽入老將摩頓（Charlie Morton），這名35歲的投手本季投出16勝6敗3.05 ERA的成績，在美聯塞揚獎與柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）入圍最終3人決選名單，今年摩頓優異的表現完全補上上賽季美聯塞揚獎得主–史奈爾（Blake Snell）因傷缺陣的期間。

摩頓本賽季投出下16勝6敗ERA 3.05的佳績。（資料照，法新社）

尼德年僅36歲，於2016年接掌光芒新任總經理一職，並在2017年取代Matt Silverman成為球團中的最高決策者。除了尼德外，洋基總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）在票選中排名第2，運動家的副總裁比恩（Billy Beane）和雙城的執行長Derek Falvey則並列第3。

洋基總經理凱許曼在票選中排名第2。（資料照，法新社）

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