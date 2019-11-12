羽球》辛度世錦賽金牌功臣 南韓名將離開印度竟來台執教

亞柏羽球隊昨在臉書宣布南韓教練金知賢請辭將加入團隊。（圖片取自亞柏羽球隊臉書）

〔體育中心／綜合報導〕印度名將辛度在今年世錦賽摘冠，被外界稱作最大功臣之一的南韓教練金知賢（Kim Ji Hyun）驚傳請辭，不過昨天高雄亞柏羽球隊昨通過社群網站拋出震撼彈，發文表示金知賢已受邀入團，掀起球迷熱議。

印度名將辛度今年終於擺脫悲情、連過戴資穎、陳雨菲、奧原希望三關拿下生涯首座世錦賽冠軍，今年才加入教練團的金知賢是幕後功臣，這位前亞運金牌得主在加入訓練團隊後，讓辛度在技術層面上有很大的提升，連辛度在奪冠後也特別感謝她，也讓金知賢一夕成名。

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幫助辛度在世錦賽奪冠的南韓教練金知賢請辭。（資料照，取自BWF官網）

不過兩人沒過多久就分道揚鑣，有報導指出由於金知賢的老公在世錦賽期間中風，她為了就近照顧先生不得不作出請辭決定，讓辛度非常失望，成績似乎也大受影響，世錦賽之後便一冠難求，近幾戰還頻頻爆冷。

而金知賢9月24日宣布離開印度消息後，昨台灣亞柏羽球隊在臉書粉絲團公布喜訊，發文表示已經邀請到練金知賢加入團隊，球隊也發文表示希望「通過由金教練的球員歷練，帶隊經歷和國際視野肯定帶給亞柏團隊新火花。」

世界羽壇近來似乎似乎吹起「韓」風，羽球列強流行聘請韓籍教練，在辛度聘請金知賢幫助她獲得生涯首座世錦賽冠軍，日本隊以朴柱奉為首，在今年世錦賽5單項有4項闖入最終冠軍戰，奪下前所未有的佳績，而連中國隊也破天荒找來前韓國名將姜京珍加入教練團陣容。

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