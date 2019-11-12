NBA》D.羅素飆分也無用 勇士不敵爵士苦吞4連敗

D.羅素（持球者）本場砍進33分，只可惜勇士依舊不敵爵士，爵士中鋒戈貝爾（圖左）今則攻下25分，並抓下14籃板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士於主場迎戰來訪的爵士，本賽季才到陣中新同學D.羅素（D'Angelo Russell）雖全場狂飆33分，但依舊不敵爵士3人得分過20的表現，分別是戈貝爾（Rudy Gobert）的25分、米契爾（Donovan Mitchell）的23分，以及康利（Mike Conley）的22分，終場爵士以122：108踢館勇士收下3連勝，勇士則吞下近期的4連敗。

米契爾（圖左）本場攻下全隊次高的23分。（美聯社）

首節爵士以34：30取得4分小幅領先，次節便以35：24的比數拉開和勇士的差距。下半場勇士依舊無法追回落後，最終主場的勇士以14分差敗給來訪的爵士。勇士的好消息是防守悍將D.格林（Draymond Green）於本場比賽傷癒歸隊，雖僅出賽22分鐘拿下4分，但貢獻7顆籃板和4次助攻。

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今日回歸勇士陣中的D.格林，手指傷勢尚未痊癒。（今日美國）

爵士門神戈貝爾整場比賽以超高效的12投11中，轟下全隊最多的25分，另狂抓14籃板和送出2次封阻。米契爾此役繳出23分8籃板6助攻，其中包括外線9投5中。這賽季才來到爵士的控衛康利則是全場11投6中，包括8投5中的3分球，拿下22分和7助攻。

勇士全隊僅D.羅素有著亮眼表現，整場25投中13，包括3分球9投中5，狂砍33分外帶8次助攻。中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）雖僅得8分，但抓下11顆籃板，外加2次助攻、2次抄截和1次火鍋。

爵士本場比賽整體投籃命中率為4成94，相比勇士的4成79並沒有太突出，但外線命中率高達4成57，卻是遠高於勇士的3成23。此外，罰球也是造成兩隊分差的關鍵，爵士全場多達32罰，命中26球，8成13的罰球命中率，勇士僅少少的14罰8中，命中率為不及格的5成71。

爵士控衛康利（圖右）本場比賽攻進22分並送出7次助攻。（美聯社）

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