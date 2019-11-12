棒球》關懷盃主題「勇敢去闖」 11月28日起開戰

奧運銅牌國手曾櫟騁（右二）與舉重金牌選手郭婞淳（右一）受邀擔任關懷大使。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣原住民族棒球運動發展協會舉辦的關懷盃棒球賽，1994年開辦至今已邁入第26屆，今年主題為「勇敢去闖 SAKIEMELEN」，期望參賽的小球員無論是球場內外，都能夠無畏的勇敢去闖。

本屆關懷盃在花蓮舉行，11月28日起開戰，賽程共4日，今年少棒組共32支隊伍，青少棒組則有14隊，其中宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小26屆全勤，南投三光國中和新竹五峰國小首度參賽，今年也首度邀請來自日本沖繩那霸市立安岡中學校，來台交流友誼賽。

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關懷盃今年邀請2012年倫敦奧運銅牌國手曾櫟騁擔任關懷大使，舉重金牌選手郭婞淳也是關懷大使之一，今天出席的職棒球星則有統一獅隊黃恩賜、Lamigo桃猿隊林承飛和富邦悍將張正偉。

張正偉說，看小朋友開心打球、一步步成長，自己也感到開心。3位球星中年紀最小的林承飛，曾經以學員身分參與過好幾屆關懷盃，如今也已職棒教練身分回饋不少屆，他說：「以前最期待有職棒球星來教我們，當時夢想就是也當個職棒選手，把好的態度跟球技傳承下去。」

關懷盃今年主題為「勇敢去闖」。（記者林宥辰攝）

關懷盃今年主題為「勇敢去闖」。（記者林宥辰攝）

關懷盃11月28日起正式開戰。（記者林宥辰攝）

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