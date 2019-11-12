鐵人三項》艾登戴宮廟帽奪冠爆紅 訪台一場景令他難忘

艾登與巨大集團今完成贊助簽約儀式，他在記者會試騎頂級三鐵車。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）先前在法國尼斯舉行的Ironman 70.3 鐵人三項世錦賽奪冠，衝線時頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽子，意外在台灣颳起旋風，今天他和巨大集團達成贊助簽約儀式，並透露2021年會再訪台。

艾登在上週獲邀來台，提到造訪「埔鹽順澤宮」人山人海的場景，他驚喜表示，「真的太瘋狂！超多人聚在廟前，我估計大概有3000人吧，還有保全在一旁幫我開路。」他笑說，如此驚人畫面，台灣的熱情令他永生難忘。

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對於自己在台灣的高人氣，艾登笑稱「埔鹽順澤宮」真的是一頂幸運帽，讓他得到更多粉絲及媒體關注，贊助商邀約不斷，巨大集團行銷長劉素娟表示，此次見識到艾登的感染力，也加速雙方與他簽約的速度。

艾登相信在巨大集團的協助，能幫助他在日後的賽事創下佳績，力拚2020東京奧運資格，至於之後訓練看到路邊又有遺落的帽子，他笑說還是會照常撿起，「誰知道這次會發生什麼事呢？這頂（埔鹽順澤宮）帽子就把我帶來台灣了！」

艾登在台灣的人氣旺到不行，記者會後已看到不少戴著「埔鹽順澤宮」帽子的粉絲往台北田徑場前進，等待稍後的粉絲見面會與團跑活動。

艾登與巨大集團今完成贊助簽約儀式，他在記者會試騎頂級三鐵車。（記者吳孟儒攝）

艾登（左）與巨大集團今完成贊助簽約儀式，右為集團行銷長劉素娟。（記者吳孟儒攝）

艾登（左）與巨大集團今完成贊助簽約儀式，右為集團行銷長劉素娟。（記者吳孟儒攝）

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