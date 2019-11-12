12強》蘇智傑移出先發打序 打擊教練：對他仍有信心

蘇智傑連續4場先發13打數都未敲安被移出先發打線。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕從12強預賽到現在，蘇智傑連續4場先發13打數都未敲安打，還遭到球迷批評。但台灣隊打擊教練曾豪駒表示，其實蘇智傑的擊球內容不錯，「我們對他還是很有信心。」

對於台灣隊的打擊狀況，曾豪駒表示，「不能找理由，打不好就是打不好。」昨回去之後和選手講一下，他說：「基本上就是選球要有耐心，到了6強，應該是說投手都不是那麼簡單，人家也有經驗。」

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曾豪駒進一步解釋，像在打者球數領先的時候，對方不會投直球給你打，一定是投有點下沉的球讓你打不好，「這跟在國內打球不一樣，（中職）投手在球數落後時，可能會投直球過來，到了國際賽的配球策略不一樣，我們這隊有一些年輕選手都是第一次打國際賽，所以這些都是經驗，幫助他們以後在場上去面對狀況。」

至於蘇智傑雖然未敲安打，今天也並未排進先發打序，但曾豪駒認為其實他的狀況不差，就是欠缺一支安打。「我看他擊球內容不差，選球也很有耐心，不輕易揮空，所以這幾場我們就儘量讓他下場，外界在看的是結果，我們看的是過程。」曾豪駒希望蘇智傑的心理層面不要受到影響，「我們對他還是很有信心。」

蘇智傑。（特派記者林正堃攝）

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