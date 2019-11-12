12強Live》張奕展現強心臟三振化解危機 台灣0：0南韓

第一局

1局下，南韓首棒朴珉宇展現纏鬥功力，張奕用了8球，最後選到保送，面對第二棒金河成一樣投到2好3壞，最後金河成擊出投手正面強襲球形成內野安打，南韓隊無人出局攻佔一二壘。第三棒李政厚敲出內野高飛球遭接殺。不過接下來張奕被抓投手犯規，壘上跑者推進至二三壘。接著朴炳鎬擊出中外野方向飛球，林哲瑄成功接殺形成2出局。接著張奕三振金宰煥成功化解危機。

1局上，今擔任開路先鋒的胡金龍一上來就敲中外野平飛安打，連續4場比賽有安打，不過接下來林哲瑄敲內野飛球遭接殺，第3棒王柏融則遭三振。兩出局後林泓育敲出左外野方向安打，台灣隊攻佔一二壘。接著陳俊秀在2好3壞的情況下，揮棒落空遭三振，台灣隊留下得點圈殘壘。

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賽前

台灣隊昨遭墨西哥完封，目前複賽戰績0勝2負，今晚面對南韓隊有非贏不可的壓力。台灣隊派出在預賽表現出色的旅日投手張奕先發，打線則因應南韓左投金廣鉉，除王柏融與王威晨外，其他7名都為右打者。

台灣隊先發打線

1.胡金龍 左外野

2.林哲瑄 中外野

3.王柏融 右外野

4.林泓育 指定打擊

5.陳俊秀 一壘

6.林立 二壘

7.王威晨 三壘

8.王勝偉 游擊

9.高宇杰 捕手

先發投手：張奕

南韓隊先發打線

1.朴珉宇 二壘

2.金河成 游擊

3.李政厚 中外野

4.朴炳鎬 一壘

5.金宰煥 指定打擊

6.梁義智 捕手

7.金賢洙 左外野

8.閔炳憲 右外野

9.許敬民 三壘

先發投手：金廣鉉

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