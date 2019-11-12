2020元旦健走開始報名 幸運摸彩頭獎10萬元

郵政稽查是元旦健走常客。全套標準服裝加郵政大盤帽，十分吸睛。（希望基金會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕由希望基金會與台北市政府體育局及會展基金會會共同主辦的「2020元旦健走」，明年元旦將從花博圓山廣場出發，即日起開始受理報名，限額八千人。

元旦健走自2004年開辦以來，明年將邁入第17年。健走路線和去年一樣，從花博圓山廣場出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後回到圓山捷運廣場，全程約7公里。

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2019元旦健走起走前，出席貴賓齊聲為國人健康加油！祝福！（希望基金會提供）

共同催生元旦健走的希望基金會顧問連錦堅表示，「期待有一天，元旦萬步走能成為台灣迎接新一年到來的特有活動，它是一種宣示，也是一種儀式；不但有意思，更是有意義！」

明年元旦健走即日起開始受理報名，成功報名者除可獲得健走經典背包外，並可參加包含「頭獎兩名，每名紅包現金十萬元」、現金1萬1紅包10份等多項好禮的大摸彩。

另外，2019及2020兩年都報名參加的朋友，還可再參加2021年的特別摸彩。參加者在活動會場也得以加價購方式，蒐集到「庚子鼠年生肖紀念幣章」。

活動詳情及網路報名方式，請上希望基金會網站www.hope.org.tw或電（02）7708-8108。

每年的元旦健走，圓山捷運站花博廣場總是人聲鼎沸、喜氣洋洋、充滿歡樂。（希望基金會提供）

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