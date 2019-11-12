12強》張奕好投、陳俊秀開轟助威 台灣國際賽史上首次完封南韓！

台灣隊成功擊敗南韓，搶下關鍵1勝。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今晚在複賽強碰南韓隊，打線擺脫前幾戰火力無法串連的問題，團隊合計11安打不僅3.1局就把南韓王牌左投金廣鉉打退場、陳俊秀也以三分砲助威，加上先發投手張奕6.2局無失分的表現，終場就以7：0獲勝，成功在複賽開胡。

台灣隊在2局就展開攻勢，本屆賽事首度先發的高宇杰在2出局後敲出深遠的二壘安打、幫助球隊先馳得點。下一棒隊長胡金龍再適時補上1安，台灣隊單局攻下2分。

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高宇杰敲下台灣隊第1分。（特派記者林正堃攝）

隊長胡金龍今扛下開路先鋒關鍵時刻建功。（特派記者林正堃攝）

4局台灣隊攻勢再起，林立一上來就敲安，接著王威晨犧牲觸擊成功推進，此時王勝偉再敲一支中外野方向落點巧妙的安打，幫助台灣拉開為3分領先。7局陳俊秀在兩出局一二壘有人的情況下敲出一發左外野方向的驚天全壘打，台灣隊拉開為6：0領先。9局林泓育再敲帶有1分打點安打，成功將領先拉開為7分。

王勝偉此役投打俱佳。（特派記者林正堃攝）

台灣隊先發張奕今開賽雖偶有危機，但都能展現強心臟化解，而且愈投愈穩，最後總計6.2局用了112球，被敲4安送出4K沒有失分，接下來上場的陳冠宇1.1局也未掉分，9局陳鴻文上場關門，成功讓南韓隊3上3下，守下勝利。

台灣先發投手張奕繳6.2局無失分好投。（特派記者林正堃攝）

台灣隊今天贏球後，目前複賽戰績1勝2負，將休兵2日，15日起移師東京巨蛋對決美國，16日則出戰澳洲，續拚奧運資格。兩場比賽都是午間11點開打。

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