12強》台贏韓毫不僥倖 洪總今天放全隊榮譽假！

全隊紛紛送上大擁抱給張奕。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕在跟南韓交手前，台灣隊總教練洪一中就跟全隊約定好，「只要擊敗南韓，隔天就不必練球。」結果昨天台灣隊展現超高鬥志，以7：0擊敗南韓，也為自己贏得今天1天榮譽假。

在擊敗南韓的賽後記者會結束後，洪總向媒體透露，「全隊每個球員都滿希望贏南韓的，大家的鬥志都很高，有時候他們展現出的臭屁，讓選手打不贏很鬱卒，這場就是剛好發洩出來。」

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台灣投、打、守俱佳，洪總認為贏得一點都不僥倖，也兌現諾言，讓全隊今天放假一天，明天再恢復練球，為後天和美國比賽備戰。

對於台灣能棒打金廣鉉，讓他只投3.1局就退場，洪總也說不出理由，「我也不知道怎麼形容，這場打線好像什麼球都能掌握，不管直球、曲球、變速球，全部被我們打。」洪總認為或許跟金廣鉉在這場比賽的控球較不好、球偏高有關。

這次能率隊締造史上首次在國際賽完封南韓全職業明星隊，洪總非常感謝球員，他也再次強調，「在這種12強比賽，雖然有排名，實力有高低，但沒有誰絕對能贏。雖然南韓感覺實力比我們強，但只要大家把本分做好，我們不是沒有贏的可能。」

台灣隊教頭洪一中。（特派記者林正堃攝）

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