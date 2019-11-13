12強中華隊打線破低潮 胡金龍帶頭陳俊秀3分砲

〔中央社〕世界12強複賽中華隊以7比0擊退韓國隊，除了先發投手張奕繳出好投，打者群突破前幾場低潮，共敲出11支安打，包含陳俊秀的3分砲，扛下開路先鋒的胡金龍也相當關鍵。

胡金龍此戰擔任開路先鋒，前2局都敲出安打，第7局選到保送跑回1分，成功帶起中華隊攻勢。對於這個角色，他說：「教練給我什麼任務就盡量完成，這場是好比賽，不論是打擊、防守，很開心，但還不到放鬆的時候，接下來還有2場，我們目標還沒達到，明天又是新的一天。」

請繼續往下閱讀...

擔任隊長的胡金龍也有跟隊友說，每一戰都當作最後一場比賽在打，不管遇到誰，都照著一樣的心態。對於突破金廣鉉的投球，胡金龍歸功於情蒐，「前一晚開會有針對什麼球種怎麼攻擊，真的大家都表現非常好」。

陳俊秀在此戰前，11打數僅敲出1支安打，不過這場敲出2支安打，包含一發關鍵3分砲。他表示，打擊教練有提醒他，前幾天太用力打，導致身體有些跑掉，「打安打後比較輕鬆一點，身體就比較協調一點了」。

對於這支3分砲，陳俊秀說沒有印象打到什麼球種，只要是可以攻擊的範圍，就盡量去攻擊。陳俊秀認為，這場大家表現都很棒，「金龍賢拜打第一棒帶起很多攻勢，而且很有經驗，打完都會進來跟我們講」。

第8棒王勝偉此戰攻守俱佳，4打數敲1支安打，跑回中華隊第1分；守備方面第4局製造雙殺，第5局更是有美技守備演出。他表示，「因為張奕投球數比較多，雙殺抓起來，可以減少投球數，所以很振奮」。（編輯：陳政一）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法