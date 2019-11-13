12強》對韓前8戰全敗 林哲瑄甜蜜復仇13年不晚

林哲瑄。（特派記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕對於林哲瑄來說，棒球人生始終壟罩在「不敵南韓」的恐懼當中，昨天12強賽台灣7:0擊敗南韓，林哲瑄終於揚眉吐氣。

2006年世青賽八強賽台韓大戰，金廣鉉率南韓9局完封勝，以1:0擊敗台灣，當時林哲瑄就在陣中；結果台灣只能打排名賽，以2:1擊敗古巴拿到第5名，四強賽金廣鉉對加拿大先發拿勝投，冠軍戰又是金廣鉉對美國先發又拿勝投，南韓奪冠，這屆世青賽金廣鉉4次先發全勝、防禦率0.87，拿下大會MVP。

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世青賽結束後不久林哲瑄加盟波士頓紅襪開啟旅美之路，在一級國際賽事台韓都推出職業明星隊正面對決，林哲瑄就參與過7次，台灣全部都輸球，包括2008年8搶3奧運資格賽台灣3:4落敗，同年北京奧運8:9輸球，2009年經典賽0:9大敗，2010年亞運預賽1:6、金牌戰3:9輸球，2013年經典賽2:3落敗，2017年經典賽8:11飲恨。

不管是世青賽、亞運、奧運、奧運資格賽或是3屆經典賽，林哲瑄披國家隊戰袍對戰南韓全輸球，總計0勝8敗，昨天12強賽複賽台韓大戰他以先發第2棒、中外野手之姿出賽，最終台灣以7:0擊敗南韓，林哲瑄終於贏得難能可貴的一勝。

而且，昨天打敗的還是2006年世青賽，完全封鎖台灣隊打線的南韓王牌左投金廣鉉，13年後林哲瑄上演甜美復仇記，絕對是難忘的一夜。

金廣炫。（特派記者林正堃攝）

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