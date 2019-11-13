12強複賽中華隊完封南韓 球迷喊前進奧運

〔中央社〕世界12強棒球賽複賽中華隊12日晚上在日本千葉對上韓國，以7比0擊敗韓國隊，拿下複賽首勝。台灣球迷喊：「前進奧運。」挺台灣的日本球迷說：「等台灣隊一起來東京打奧運。」

世界12強棒球複賽12日晚間在日本千葉ZOZO球場舉行，中華隊對戰南韓隊，第2局上半攻下2分，第4局上半再添一分，9局結束後，中華隊以7：0完封南韓隊。比賽在7局上中華隊陳俊秀擊出全壘打，全場嗨翻天，大跳波浪舞。

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因為賽前傳出南韓不把中華隊放在眼裡，所以很多中華隊球迷前來力挺，球迷來自台北、高雄、新竹、嘉義等地，也有很多是留日的學生。有的球迷在比賽前說：「今天是來看南韓輸球的。」球迷們準備很多大小國旗。

現場還分發幫每位中華隊選手加油的歌詞，包括喊「林立的威，林立的力，林立的威力！」等加油口號，駐日代表謝長廷、中華職棒會長吳志揚、教育部體育署長高俊雄先是到貴賓席觀賽，後來到內野觀眾席與留學生坐在一起加油。謝長廷也很努力看著為球員加油的口號詞，跟著高喊。

台灣留日東京同學會會長劉冠賢今天召集許多留日學生和畢業生共約100人遠從東京、千葉等地來加油，還準備了留日東京同學會的大旗，與謝長廷、在內野觀眾席區一起為球員加油。

之後，謝長廷、高俊雄、吳志揚等人從貴賓區移步到外野啦啦隊區加油，許多球迷搶著與謝長廷自拍合照。這一區的球迷有人打鼓、有人吹喇叭，搖旗、扭腰擺臀配合樂曲為中華隊加油，其中有很多人是長期支持中華職棒的日本人。

今天比賽時，每當中華隊球員擊出安打或得分，鼓聲、喇叭聲響起，球迷大力揮舞中華民國國旗。

力挺中華隊的日本51歲男士小澤秀治昨天和今天都到場為中華隊加油，他拿著用中文和日文寫「台灣加油」（台灣甘芭茶）的看板來加油。他說，台灣人實在太好了，只要日本有難，台灣就來幫忙，很喜歡台灣人，所以遠從橫濱來幫台灣隊（中華隊）加油。

比賽結束後，為了幫中華隊加油，嗓子喊到沙啞的謝長廷對中央社說，聽說韓國賽前就自以為會贏，東京奧運門票已拿到了，但是中華隊打得實在是太精彩了，守備和投球都表現得很好，7比0完封韓國隊，接下來有希望進東京奧運。

劉冠賢對中央社記者表示，中華隊今天第2局就得分，士氣高昂。看到謝代表、高俊雄、吳志揚等人在學生群中共同加油，大家都知道這場比賽背水一戰必須奪勝。因為這場比賽攸關中華隊進軍奧運的門票。

他興奮的說：「以7比0贏，非常開心，希望週五、六陸續贏澳洲、贏美國，帶著我們的勝利進軍東京奧運。前進東京奧運！台灣加油！」

住在千葉的酒井與幾位友人一起來為台灣隊（中華隊）加油，他稱讚台灣隊真的很強，有點不能置信日前日本隊竟贏了台灣隊。他說，賽前南韓好像有點不把台灣隊放在眼裡，結果被台灣隊（中華隊）完封。他說，原本期待王柏融擊出全壘打的。總之，要在東京奧運等著中華隊來，希望台日一起打進奧運。（編輯：陳政一）

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