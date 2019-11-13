12強》台灣隊連兩年都贏南韓 專家點出關鍵

台灣隊昨天完封南韓。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強超級循環賽，台灣隊靠著張奕6.2局好投，幫助球隊以7：0完封南韓隊，這也是台灣棒球史上重大的勝利。韓媒《中央日報》報導，一名熟悉台灣棒球的人士指出，台灣對南韓的競爭意識很強。

《中央日報》指出，台灣隊總教練洪一中在賽前說，先發投手張奕狀況不佳。接著比賽前又傳出「張奕可能感冒」的消息，但這是障眼法。結果張奕6.2局好投，被敲3安、投出4次保送，成了勝利投手。

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該文提到，台灣有2300萬人口，但棒球水準高，一度最多有兩聯盟最多11支球隊。大聯盟選手曾有王建民，保有亞洲球員在美職最多19勝紀錄，以及馬林魚的左投陳偉殷等優秀選手。

雖然南韓隊戰力優於對手，但也曾在國際賽多次敗給台灣隊，像是去年的雅加達亞運，南韓就不敵台灣，但最後仍奪金牌。

《中央日報》提到，這屆台灣隊包含胡金龍、林哲瑄等擁有大聯盟經驗的選手在內，有14名選手有海外經驗。一名熟悉台灣棒球的人士指出，「就像南韓對日本有競爭意識，台灣對南韓的競爭意識也很強。」

台灣隊贏球後，在複賽的戰績變成1勝2敗，而南韓隊則是2勝1敗。《中央日報》指出，南韓仍保有領先地位，如果接下來能擊敗墨西哥、日本，不但能打進冠軍賽，還能獲得東京奧運門票。

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