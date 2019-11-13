NBA》「宇宙艇」合體倒數！ P.喬治將於客場之旅回歸

P.喬治將可能於週五，快艇作客鵜鶘的比賽中傷癒復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年從雷霆被交易至快艇的明星前鋒P.喬治（Paul George）回歸在即！據消息來源透漏給《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，P.喬治可能於週五快艇作客鵜鶘的比賽中傷癒復出，完成本賽季，也是身披快艇球衣的首秀，屆時「宇宙艇」將變完全體，成為令人聞風喪膽的超級強隊。

快艇明後兩日將作客出戰，先是明天對上近況火燙的火箭，後天再前往紐奧良踢館。P.喬治已於上週末參與隊上的對抗訓練，而快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，讓他參與球隊的對抗訓練有助於盡快提升他的競技狀態。

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現年29歲的P.喬治於5月時，為治療右肩肌腱部分撕裂的傷勢而進行手術，並在6月時再為處理左肩上唇肌部分撕裂，而動微創手術。快艇於7月交易P.喬治進陣中時已有預期這名頂級前鋒將缺席季前訓練營、熱身賽，甚至是開季後的賽事。

P.喬治上賽季打出生涯年，場均得分來到生涯新高的28分，且有著全聯盟最多的場均2.2次抄截，除入圍上賽季年度MVP最終決選3人名單，另也入圍上賽季最佳防守球員最終3人名單，只可惜皆未能將此二大獎收入麾下。

此外，快艇的後衛薛米特（Landry Shamet）再經過MRI的檢查後，診斷出為左腳踝2級扭傷，而他回歸的日期也即將要確認，不過確定的是，薛米特不會在對上火箭的賽中出賽。

至於「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）在近兩週都不曾於「背靠背」首場賽事中出賽，這次將連2場作客比賽的他並未被放進傷兵名單，這位總冠軍賽MVP是否會上場還有待觀察。

薛米特因左腳踝扭傷，將缺席下一場對上火箭的比賽。（資料照，法新社）

雷納德於明日對戰火箭的比賽，究竟會不會「輪休」還有待觀察。（資料照，法新社）

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