NBA》火箭前最佳第六人膝蓋將動刀 預期缺陣6週

E.戈登決定動膝蓋手術，預計將缺陣6週。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）今日接受訪問時提到，陣中的板凳暴徒，前NBA最佳第六人得主E.戈登（Eric Gordon）將於明天動膝蓋手術，因此預計這名射手將因傷缺席6週的時間。

E.戈登於今日決定接受膝蓋的治療，並且手術將在明天執行。丹東尼談到這名愛將的狀況時表示：「E.戈登膝蓋的不適已經一段時間了，從上賽季就開始。我想他已經下定決心要處理這問題，那就做吧！屆時重新回歸的他將變得比以前更強。」

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E.戈登今年開季表現不算太好，在10場比賽中，平均上場29.4分鐘，並場均攻下10.9分，可惜的是今年場均失誤（1.3）還比場均助攻（0.8）來的多。火箭今年開季表現起伏較大，不過近期則是正值4連勝小高潮，並在西南區排名衝上首位。

丹東尼還提到，新秀克萊門斯（Chris Clemons）將要補上E.戈登缺席這段時間的位置，尤其是魏斯布魯克（Russell Westbrook）不在場上的時候，此外，瑞佛斯（Austin Rivers）和麥雷莫（Ben McLemore）也可以補上火力的缺口。

火箭總教練丹東尼。（資料照，美聯社）

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