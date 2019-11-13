12強》不敢大意！迎戰唯一不敗墨西哥 日推「國際賽戰神」先發

迎戰強敵墨西哥，日本對推國際賽最穩的今永昇太掛帥先發。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕賽前誓言在世界12強賽奪冠的日本，昨卻以１分之差不敵美國隊，今要面對本屆「唯一不敗」的強敵墨西哥，日本隊預定派出狀況最好的「國際賽戰神」橫濱左投今永昇太先發，盼他能全力捍衛東京主場。

今永昇太是2015年橫濱隊第一指名，一軍前2季都繳好成績，去年意外變成央聯敗投王，生涯首度被減薪，主動提議年底要到澳洲磨練，果真在今年投出生涯年，成為日本隊最重要的先發戰力之一。

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在集訓期間，今永就是最穩定的投手，10月26日對歐力士3局無失分，11月1日更對12強加拿大隊先發3局猛飆6K，加上11月7日12強預賽對台灣投3局飆4K無失分，總計在國際賽登板5次，包括2017年亞冠賽對台6局12K，累積16局30K皆無失分，被封為日本隊「國際賽戰神」。

面對本屆12強唯一不敗的勁旅墨西哥，今永受訪時說到：「我會盡我最大的努力，稱職扮演好先發角色。」他表示自己看過墨西哥的比賽影片，認為對方有很多強而有力的打者，也發現墨西哥打者很喜歡鎖定低位的球出棒，因此他認為關鍵將是如何有效利用高角度的球來對決，「要成爲世界第一，就必須戰勝強大的對手，我會盡力做好自己的本分。」

墨西哥隊則要推39歲左投拉米瑞茲（Horacio Ramirez）對上日本，他過去有過8年大聯盟資歷，累積40勝35敗，近年都在墨西哥聯盟出賽，本季出賽32場（1場先發），拿下4勝0敗，防禦率2.60，而本屆12強他曾在預賽對上美國之戰登板，當時他先發3局被敲2安失2分。

今永得嚴防墨西哥的強打部隊。（資料照）

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