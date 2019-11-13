MLB》年度最佳教練出爐 雙城教頭史上最年輕

雙城總教練包德利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕繼昨天年度新人王出爐後，今天稍早大聯盟官方公布了兩聯盟的年度最佳教練得主，分別是雙城隊總教練包德利（Rocco Baldelli）和紅雀隊教頭席爾特（Mike Shildt），兩人都是生涯首度獲獎。

38歲的包德利本季首度執掌兵符，就帶領雙城打出101勝61負的亮眼成績，睽違9年再度奪下美聯中區冠軍，且團隊火力傲視全聯盟，307轟和906打點都排名第一，可惜在季後賽分區賽遭洋基3連勝橫掃，吞下季後賽16連敗，追平北美職業運動史紀錄。

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包德利共拿下13張第1、2名選票、總分共106分，洋基總教練布恩也同樣拿下13張第一名選票，但第二名只有9張，在美聯年度總教練排名屈居第二，包德利成為史上最年輕的年度教練獎得主，也是雙城近3年內第2位獲得這項殊榮的教頭。

國聯年度最佳教練由51歲的紅雀總教練席爾特獲得，今年也是他首度執掌兵符，明星賽僅明星賽前僅打出44勝44負的成績，不過進入下半季確急拉尾盤，繳出47勝27負的佳績，帶領不被看好的紅雀勇奪國聯中區冠軍，季後賽止步國聯冠軍戰，遭外卡大驚奇國民4連戰橫掃，無緣晉級世界大賽。

席爾特獲得9張第一名的選票，雖然略遜於釀酒人教頭康索（Craig Counsell）13張，但第二名選票有14張，遠優於康索的6張，以總分95分首度獲獎。

紅雀總教練席爾特。（資料照，美聯社）

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