NAB》籃網老闆才當不到2個月 蔡崇信先與首席執行長分道揚鑣

籃網首席執行長利維今傳無預警，確定與球隊分道揚鑣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，日前以近35億美元收購布魯克林籃網和主場巴克萊中心（Barclays Center），獲理事會投票通過，正式成為籃網隊老闆，不過上任不到2個月，今竟就先與籃網首席執行長利維（David Levy）分道揚鑣。

蔡崇信在2018年以10億美元，收購籃網隊49％的股份，成為球隊第二大股東，僅次於俄羅斯富豪普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）；蔡崇信日前再以13.5億美元，收購剩餘51％的股份，他共花23.5億美元買下籃網，擁有百分之百的股權，成為NBA球隊最高的交易金額。

請繼續往下閱讀...

籃網老闆蔡崇信上任不到兩個月，先與首席執行長分手。（資料照，美聯社）

跟蔡崇信收購同一天、在9月18日才受聘成為籃網執行長的利維，在上任不到兩個月竟傳無預警宣布辭職，隨後籃網宣布執行長一職將暫時先由韋堡（Oliver Weisberg）來代理，利維在接受《泰晤士報》簡短電話採訪時表示，強調這次辭職是在「雙方都同意下進行」。而蔡崇信隨後也在社群媒體發文，讚美利維是一位受人尊敬的媒體主管和朋友。

David Levy is a respected media executive and a friend. Truly appreciate his efforts in the past few months. I wish him well in his next endeavors. — Joe Tsai （@joetsai1999） November 12, 2019

而韋堡上任後發文先感謝利維在過去幾個月中的合作，並祝他未來工作順利，也宣布球隊運作不會變動，現任球團經理馬克斯（Sean Marks）與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）將會留任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法