NAB》籃網老闆才當不到2個月 蔡崇信先與首席執行長分道揚鑣

籃網首席執行長利維今傳無預警,確定與球隊分道揚鑣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信,日前以近35億美元收購布魯克林籃網和主場巴克萊中心(Barclays Center),獲理事會投票通過,正式成為籃網隊老闆,不過上任不到2個月,今竟就先與籃網首席執行長利維(David Levy)分道揚鑣。

蔡崇信在2018年以10億美元,收購籃網隊49%的股份,成為球隊第二大股東,僅次於俄羅斯富豪普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov);蔡崇信日前再以13.5億美元,收購剩餘51%的股份,他共花23.5億美元買下籃網,擁有百分之百的股權,成為NBA球隊最高的交易金額。

籃網老闆蔡崇信上任不到兩個月,先與首席執行長分手。(資料照,美聯社)

跟蔡崇信收購同一天、在9月18日才受聘成為籃網執行長的利維,在上任不到兩個月竟傳無預警宣布辭職,隨後籃網宣布執行長一職將暫時先由韋堡(Oliver Weisberg)來代理,利維在接受《泰晤士報》簡短電話採訪時表示,強調這次辭職是在「雙方都同意下進行」。而蔡崇信隨後也在社群媒體發文,讚美利維是一位受人尊敬的媒體主管和朋友。

David Levy is a respected media executive and a friend. Truly appreciate his efforts in the past few months. I wish him well in his next endeavors.