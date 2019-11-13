MLB》功勳老將續留 韋恩萊特望成一生紅雀人

38歲的韋恩萊特，確定下賽季將續留紅雀1年。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老將投手韋恩萊特（Adam Wainwright）確定再續留紅雀1年，今年已屆38歲的他，下賽季將繼續身披「憤怒鳥」戰袍，並有望在紅雀退休，成為一生的紅雀人，至於紅雀續留這位功勳戰將1年的合約細節並未對外公開。

韋恩萊特於2000年被勇士選進陣中，並在2003年時被交易至紅雀，直到2005年首度登上大聯盟舞台，在過去效力紅雀14個賽季以來，繳出162勝95敗，ERA 3.39的佳績，並送出1776次三振和入選過3次明星隊。

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今年賽季韋恩萊特薪水僅200萬美金（約新台幣6000萬），但他依舊拿出相當高效率的表現，例行賽繳出14勝10敗，4.19的ERA和送出153張老K。今年賽季韋恩萊特跟隨紅雀一起殺進國聯冠軍系列賽，並於季後賽登板3場，主投16.2局狂飆19K，ERA是相當完美的1.62。

紅雀老闆John Mozeliak表示：「對於韋恩萊特將於2020年繼續替我們效力，並在我們球隊延續他那偉大的職棒生涯，對此我感到相當興奮。」

這名2006和2011年隨著紅雀拿下世界大賽冠軍的功勳戰將，例行賽的勝場數在隊史排名第4，三振數排名第2，投球局數2013.2局則是排名第6，即便他曾在2011、2015和2018年因傷勢困擾缺席幾乎整個賽季。此外，韋恩萊特生涯在季後賽共出賽27場和丟出115次三振，這兩項數據皆是紅雀隊史最高。

韋恩萊特今年收下14勝是自2014年後拿下最多勝的一個賽季，生涯單季最多的勝的紀錄就是2010和2014年的單季20勝，今年所拿下的14勝讓他成為紅雀隊史自1928年Pete Alexander後，以38歲以上高齡單季拿下最多勝的投手，當年Pete Alexander是以41歲高齡收下單季16勝。

紅雀曾於2006和2011賽季年封王（圖為2011年封王時）。（資料照，法新社）

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