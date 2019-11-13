12強》台灣恐讓金廣鉉大聯盟夢碎 韓媒：這戰對他打擊太深

南韓隊先發投手金廣鉉。（特派記者林正堃攝）





〔體育中心／綜合報導〕南韓強投金廣鉉昨天遭台灣重擊，僅先發3.1局就被狂敲8支安打，掉3分退場。南韓媒體直言，原本金廣鉉想藉12強向大聯盟證明身手，隨著對台灣投出最糟一役，赴美計畫更加變得複雜。

金廣鉉今年在韓職投出生涯年，狂掃16勝8敗，更以防禦率2.29高居韓職第一，讓他在12強開打前就傳出有意挑戰最高殿堂，想在大舞台測試身手的意味濃厚。

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南韓媒體「segye」點出金廣鉉要挑戰大聯盟本來就有很多問題需要解決，他的合約明年才到期，加上因手術缺席整個2017年球季，要到2021年季後才能再重新獲得自由球員資格。因此，金廣鉉若要挑戰大聯盟必須SK飛龍點頭放行。

文章指，SK飛龍很需要金廣鉉幫他們奪冠軍，而大聯盟入札制度不像以前柳賢振一樣有利益，可讓母隊拿到高達2570萬美元的入札金，恐怕讓球隊難以放人。若等到2021年季後，金廣鉉已34歲。

金廣鉉並沒有放棄挑戰的想法，也因為他長年為SK飛龍有很多貢獻，不少韓國球迷認為球隊應該成全他，讓金廣鉉把希望寄託在12強，盼能讓球探留下印象深刻，預賽對加拿大先發6局狂飆7K無失分，展現存在感。

然而，金廣鉉昨對台灣遭打爆，坦言投出本季最差勁的投球，韓媒直言已給大聯盟球探留下不好印象，也不利讓輿論導向他，「他很需要球迷支持他挑戰大聯盟，這場比賽對他來說打擊很大。」

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