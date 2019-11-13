12強》全盤皆輸！南韓衝擊性落敗 金卿文承認對台灣「完敗」

南韓監督金卿文賽後受訪坦言「各方面都輸給台灣」。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽，台灣昨晚首度在國際賽事完封南韓隊，還以7：0痛宰隊首而之前南韓監督金卿文在公布名單時，曾表示「台灣沒怎麼看，只看日本隊」，昨日輸球接受訪問時，雖然表示不可能天天都贏球，但也坦言這次面對台灣真的是「全盤皆輸」。

直到昨天對台灣前，都維持不敗之姿的南韓隊，推出今年在韓職投出生涯年的強投金廣鉉掛帥先發，沒想到有意挑戰棒球最高殿堂大聯盟的金廣鉉，面對台灣的右打部隊，先發3.1局就被狂敲8支安打掉3分，黯然退場。

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金廣鉉。（資料照，特派記者林正堃攝）

除了金廣鉉挑戰大聯盟蒙上陰影，南韓監督金卿文北京奧運執教南韓隊時，曾以9戰全勝奪下奧運金牌，連同12強前4戰奪勝，個人執教累積13連勝，昨卻被台灣斬斷，而之前在12強名單公佈時，金卿文受訪時曾說「台灣沒怎麼看，只看日本隊的」，沒想到在對上日本對前，就先遭台灣痛宰，讓金監督顏面無光。

而日媒《WoW！Korea》今以「南韓慘輸台灣、韓媒崩潰『衝擊的慘敗』」為題，指出金卿文在賽後記者會上受訪時，雖然表示本來就不可能天天都能贏球，不過卻坦誠「在很重要的比賽裡，各方面卻都輸給台灣……」，而金監督也表示會盡快忘記昨晚的失利，在接下來休息2天盡力準備，16日要在與墨西哥之戰全力搶勝。

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