NBA》恩比德飆27分加致勝暴扣 七六人主場逆轉退騎士

七六人擊敗騎士，收下主場4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰騎士，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）力繳27分、16籃板雙十數據，並在第四節讀秒階段投進致勝灌籃，終場以98：97逆轉騎士，收下本季主場的4連勝。

七六人前3節幾乎一路領先，騎士末節開局打出一波9：0的攻勢超前，克拉克森（Jordan Clarkson）一人就獨拿7分，七六人在後苦苦追趕，握有領先優勢的騎士在最後3分鐘進攻大當機，1分未得讓七六人有逆轉機會。

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T.哈里斯（Tobias Harris）最後2分鐘連拿4分，幫助球隊追到1分差，七六人在讀秒階段再把球交給T.哈里斯，騎士長人T.湯普森（Tristan Thompson）和小南斯（Larry Lance Jr.）都跟防出去，T.哈里斯馬上妙傳給有空檔的恩比德，在禁區暴扣拿下致勝分，洛夫最後一擊失手，七六人終場以98：97驚險在主場收下勝利。

恩比德致勝灌籃。（美聯社）

恩比德攻下全場最高的27分、16籃板，另有4助攻和2阻攻，J.理查森（Josh Richardson）有17分、5助攻，傷癒歸隊得主控B.西蒙斯（Ben Simmons）則有15分、6助攻、5籃板、抄截和阻攻各2的表現。

騎士洛夫（Kevin Love）貢獻20分、8籃板，克拉克森也挹注20分，塞克斯頓（Collin Sexton）18分、5籃板和4助攻，T.湯普森繳出17分、12籃板的雙十數據。

洛夫。（美聯社）

西蒙斯。（今日美國）

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