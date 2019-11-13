NBA》外線瘋狂打鐵！ 雷霆26分慘敗溜馬

雷霆此役手感不佳，全場僅攻進85分，外線投籃命中率更是慘澹的2成4。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今日於作客溜馬的比賽中，投籃手感不佳，外線出手更是慘淡，全場外線出手25次僅投進6球，命中率是悲劇般的2成4，雷霆在整場比賽進攻不順的情況下，終場被溜馬以111：85海電一番並吞下2連敗，溜馬則是收下4連勝。

溜馬一開賽就打出一波12：2的小高潮，並在利夫（T.J. Leaf）的上籃後來到28：18領先，次節比賽剩下1分58秒時，在布洛格登（Malcolm Brogdon）砍進三分球後來到52：37，溜馬握有15領先，並在上半場結束時，雷霆追至42：52落後10分。

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溜馬於第3節打出一波15：2的攻勢，將比分拉大到26分差，而本戰表現優異的華倫（TJ Warren）在第3節更是獨自砍進11分，幫助溜馬穩固領先優勢，此役手感冰冷的雷霆於末節未能有效追趕落後的分數，最終被溜馬慘電26分。

這賽季才到溜馬的前鋒華倫，今天14投10中，拿下全場最高的23分。今夏以大約簽進陣中的後衛布洛格登，全場16投8中，包括命中2顆外線砍下全隊次高的20分，另有6籃板5助攻的表現。日前才與球團簽定延長合約的沙波尼斯（Domantas Sabonis）則是攻進18分，並狂抓16顆籃板。

華倫（投籃者）今攻下全場最高的23分。（美聯社）

雷霆的義大利前鋒加林納里（Danilo Gallinari），雖整場比賽僅有3次命中出手，但靠著8罰8中的加持下依舊得到全隊最高的14分。後衛吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下11分6籃板。板凳出發的巴頓（Deonte Burton）為雷霆少數外線發揮不錯的選手，3分球6投中3拿下全隊次高的13分。保羅（Chris Paul）本役僅得到7分，另有5籃板8助攻3抄截。

值得一提的是，雷霆在輸掉這場客場的比賽，目前已賽4場客場，但勝利依舊尚未開胡。溜馬在開季3連敗小低潮後止跌回升，收下這場勝利後，溜馬在近8場比賽中收下7場勝利，目前戰績7勝4敗，在東部排名第6，中央區則排名第2，僅落後給龍頭公鹿。

季前以大約找來的布洛格登（持球者），整場比賽得到20分，並有6籃板和5助攻的貢獻。（美聯社）

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