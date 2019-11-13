香港賽》拍下印度好手晉級16強 王子維有機會再戰諶龍

王子維。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「羽球王子」王子維今在超級500系列香港羽球公開賽首輪，以21：11、13：21、21：8擊敗印度維爾馬（Sameer Verma），順利晉級16強。

世界排名26的王子維上週在中國福州賽首輪遭遇自家人周天成，最終以直落二落敗，無緣次輪。本週轉戰香港，首戰碰上世界排名16的印度好手維爾馬，兩人交手過一次，由王子維拿下勝利。

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王子維首局狀況絕佳，取得6：5領先後，一口氣拿下8分，讓維爾馬毫無招架之力，並以21：11先馳得點。王子維次局開賽雖打出4：0攻勢，卻沒能擋下對手的反撲，以13：21讓出，但他在決勝局以凌厲的攻勢，開賽取得8：0大幅領先，最終以21：8收下16強門票。

下一輪王子維將碰上世界排名第4中國諶龍及印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）的勝方。

其他台將方面，昨從資格賽脫穎而出的混雙盧敬堯／李佳馨不敵中國組合，楊博軒／胡綾芳則與印尼對手激戰3局後落敗。

此外，今日出賽的台將還有世界排名39的女單好手白馭珀，11點40分將碰上泰國好手布莎南，世界排名第2的台灣一哥周天成，晚間6點30分則對上日本好手常山幹太，小天過去3度交手全勝。

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