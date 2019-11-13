MLB》前太空人冠軍投手爆料 球隊用電子裝置作弊

休士頓太空人在2017年奪得世界大賽冠軍，如今再度被爆料用電子裝置偷暗號作弊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人在2017年奪得世界大賽冠軍，但曾效力太空人、現為運動家投手的費爾斯（Mike Fiers）則向《The Athletic》爆料，球隊在外野使用電子裝置偷暗號，違反聯盟規定，痛批這會毀掉年輕人。

費爾斯表示，只想讓比賽乾淨點，有些人時對此事不知情，因此失去工作，「年輕人比賽一開始就被打爆，就被送回小聯盟，真是太扯了，這毀掉年輕人的工作。知道的人會有準備，但大多數人不會，這也是為何我告訴球隊的原因。我們有很多年輕人在底特律（2018年），正要努力成名。我想要幫助他們，並說，『現在有這種事情，要做準備』。」

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太空人球團今天也發布聲明，將和大聯盟合作進行調查，並表示在這時候作出評論是不合適的。

太空人近年來受到外界作弊的指控，最早可追朔至2017年，太空人打敗洛杉磯道奇，奪得世界大賽冠軍，當時就有不少關於太空人作弊的傳聞。

《ESPN》報導，有消息人士透露，今年的世界大賽前，華盛頓國民隊的人員就收到來自其他人的警告，提醒他們注意閃光燈、吹口哨、以及太空人主場美粒果棒球場（Minute Maid Park）的美粒果列車上傳來的暗號等事。

「這不是打比賽的正確方式。」費爾斯在《The Athletic》中表示，「他們為了贏球不擇手段。」

費爾斯。（資料照，今日美國）

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