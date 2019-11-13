NBA》「士官長」聯手新人合得40分 熱火主場燒毀活塞

J.巴特勒（上籃者）今日攻進20分，另傳出13次助攻，幫助熱火於主場擊敗活塞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日熱火於主場迎戰活塞，熱火靠著綽號「士官長」的J.巴特勒（Jimmy Butler）和新秀後衛努恩（Kendrick Nunn）分別奪得20分的帶領下，擊退缺少羅斯（Derrick Rose）和葛瑞芬（Blake Griffin）的活塞，熱火終場以117：108拿下比賽勝利，收下開季主場4連勝，活塞則是苦吞近期的3連敗。

熱火後衛新人努恩（持球者），此役攻得20分，其中包括4顆外線。（美聯社）

熱火於上半場狀況極佳，首節28：17的比數，給活塞下馬威，半場結束更是取得59：37的22分遙遙領先。第3節兩隊得分差不多，活塞以35：33僅追回2分差距。末節活塞打出36：25的比分，只可惜上半場落後太多，最終依舊以9分差落敗。

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今日熱火投籃手感極佳，整體投籃命中率達5成32，外線投籃命中率達4成38，相較於活塞4成36的投籃命中率和3成66的外線命中率好上不少。除了命中率，籃板差距也是勝負關鍵之一，熱火抓下42個籃板比活塞的32個籃板多出10個。此外，熱火本場比賽送出多達34次助攻，活塞則是27次。

熱火明星前鋒J.巴特勒全隊奪得20分，並送出13次助攻和2次抄截。努恩全場8投4中的外線同樣拿下20分，另有3籃板5助攻的表現。鋒線大將艾德巴約（Bam Adebayo）以9投中8的超高命中率攻下18分，另抓下14顆籃板完成雙十成績單。板凳出發的卓吉奇（Goran Dragic）則砍下18分，並有6次助攻的貢獻。

熱火禁區悍將阿德巴約今攻下18分，另狂抓14顆籃板。（今日美國）

活塞後衛肯納德（Luke Kennard）轟進全場最多的22分，明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）和伍德（Christian Wood）則同樣挹注16分。後衛B.布朗（Bruce Brown）本場比賽雖僅得到3分，但送出多達11次助攻以及摘下7顆籃板。

活塞陣中的籃板王卓蒙德（放籃者），今日繳出16分9籃板2抄截2火鍋的數據。（今日美國）

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