12強》台灣奧運之路仍艱辛 可能要戰到最後一日

台灣隊。（資料照，特派記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽超級循環賽，澳洲隊今天擊敗美國後，奧運之路保有一線生機。而台灣隊休息兩天後，將迎戰美國、澳洲，尋求挺進季軍戰、甚至冠軍戰的機會。台韓澳最後誰會出線拿東京奧運門票，有可能要等到最後一天才能分曉。



截至今天下午為止，12強複賽戰績方面，目前墨西哥3勝0敗，日本、南韓各為2勝1敗，台灣1勝2敗，澳洲、美國各為1勝3敗。台灣隊將在15日先對上美國，16日對上澳洲，必須搶下1勝才有可能打進季軍戰，而且還要看墨西哥、南韓、日本三隊的戰況。

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台灣隊若能2連勝，但南韓隊也擊敗墨西哥、日本，台灣隊就遭到淘汰；台灣隊如果2連勝，南韓對墨西哥、日本其中一隊吞敗，就需看日墨、韓墨、日韓的戰況而定。

若台灣隊贏美國、輸澳洲，或是輸美國、勝澳洲，南韓隊只要再贏1場，台灣隊在12強就無法拿到東奧門票；若台灣隊剩下兩戰都輸球即遭到淘汰。

如果最後台灣和南韓戰績相同，需比照對戰優質率，台灣隊就佔優勢；假設台灣、南韓和另一隊戰績相同，也是要比照對戰優質率來決定。台韓甚至有可能在季軍賽再度碰頭，勝者就拿到東奧門票。

這次奧運棒球門票共有6張，除了地主國日本外，還有歐非資格賽冠軍以色列，還剩4張門票，這屆12強賽有2張奧運門票，包含亞太區台灣、南韓、澳洲三搶一，以及美洲區的墨西哥、美國隊則爭奪另一張奧運門票。

另兩張奧運門票則是美洲區資格賽、「6搶1」最終資格賽。對台灣隊而言，如果在12強賽中無法搶到奧運門票，最後的機會就是明年3月在台中舉行的6搶1資格賽。

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