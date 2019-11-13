NBA》詹姆斯、A.戴維斯聯手飆分 湖人射日穩固西部第一

詹姆斯、A.戴維斯聯手飆分，穩固西部第一寶座。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前一場敗給暴龍的湖人，今重振西部霸主雄風，A.戴維斯（Anthony Davis）攻下24分、12籃板，詹姆斯（LeBron James）則進帳19分、11助攻，雙雄皆繳出「雙十」成績單，率隊123：115擊敗太陽，戰績8勝2敗，穩住西部第一的位置。

賽前2隊皆取得近10年開季最佳成績，尤其太陽從西部爐主翻身，即使今吞敗，戰績6勝4敗，仍並列西部第6。

請繼續往下閱讀...

兩隊此役難分軒輊，第三節互轟，湖人攻下35分、太陽34分，雙方3分差距進入決勝節。

末節太陽拉出一波8：0攻勢，扭轉戰局。但湖人展現高抗壓，終場前3分12秒，詹姆斯命中3分球，取得1分領先，之後庫茲馬連續投記三分彈助威，將領先優勢擴大到7分；而太陽卻陷入得分荒，關鍵時刻近2分鐘一分未得，只能拱手讓出勝利。

太陽本季複製前幾季勇士球風，利用快速反擊，加上外線攻勢，成為翻身的關鍵。賽前已連續7場至少投進11顆三分彈，此役則是38投16中，帶給湖人極大威脅。

此役太陽6人得分上雙，其中魯比歐（Ricky Rubio）和布克（Devin Booker）皆攻下21分；湖人同樣6人有雙位數得分，其中板凳出發的庫茲馬進帳23分，尤其末節挺身而出，成為致勝英雄。

詹姆斯。（法新社）

布克（右）攻下21分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法