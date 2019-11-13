香港賽》混雙首輪改判引爭議 中媒怒轟世羽聯不公

魯愷／陳露在歷經3局苦戰後，慘遭英國混雙夫妻檔逆轉。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽首輪今點燃戰火，中國混雙組合魯愷／陳露在歷經3局苦戰後，慘遭英國混雙夫妻檔愛德考克（Adcock）組合逆轉，不過主審在次局的關鍵改判，卻意外引發爭議。

魯愷/陳露以21：17收下首局後，次局打到23：22率先搶下賽點時，陳露回球出界，不過中國混雙組合向主審示意對方雙擊在先，並提出挑戰，因此主審先將比分改為24：22，本來比賽就此結束，不料英國混雙組合不服判決，在與主審討論了10幾分鐘後，作出改判，最後中國混雙組合沒能拿下關鍵分數，讓愛德考克夫妻將戰局扳平。

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心情大受影響的中國混雙組，決勝局未能把握，在與對手戰到15平後，連丟4分，也將勝利拱手讓出，最終究以21：17、23：25、16：21輸掉比賽。而主審在次局變卦改判，讓中國隊教練相當不滿，直接在場上大罵「Liar（騙子）」。

氣憤難耐的中媒也群起砲轟，認為「混雙根本就是被黑掉」、「奇葩判決害中國輸球」，直指世羽聯判決不公，雖然獲得不少中國網友聲援，不過也有許多網友卻認為就算次局主審改判，但決勝局卻是自家選手沒有好好把握，紛紛在相關新聞下留言「打不好賴裁判？」、「就是實力不夠，拉開他十分試試，怎麼判都不會輸...」

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