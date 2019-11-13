NBA》T.楊恩42分、11助攻比肩傳奇 老鷹險勝金塊止連敗

T.楊恩（持球者）今攻下不只是全場最高的42分，更是個人本季單場新高的分數。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的老鷹作客西部強敵金塊，老鷹在少主T.楊恩（Trae Young）整場狂轟個人本季新高的42分，外加傳出11次助攻的瘋狂表現，擊敗由約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，終場老鷹以125：121帶走勝利，終止近期的3連敗，金塊則是中斷最近的4連勝。

老鷹首局被金塊打出一波12：0的攻勢，首節以25：34暫時落後，次節兩隊狀態完全反過來，老鷹單節38：20的比數直接反超局面，半場結束老鷹以63：54取得領先。第3節老鷹更一度取得13分領先。

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決勝節的金塊再度甦醒，剛開局沒多久便追平比數101：101，但在T.楊恩的外圍火力供輸下，金塊隊始終無法超前比數，最終老鷹即是以4分差驚險拿下這場比賽的勝利。

T.楊恩全場21投13中，3分球13投中8，拿下本季新高的42分，另有4顆籃板和11次助攻，他也成為繼詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）之後，第3位在22歲之前完成至少40分、10助攻的球員。本季重新崛起的昔日榜眼J.帕克（Jabari Parker）本場比賽先發登場，攻得20分9籃板4助攻。中鋒蘭恩（Alex Len）從板凳出發，整場比賽投8中6奪得17分，外加拿下7顆籃板。

J.帕克（持球者）今日攻下20分9籃板，幫助老鷹擊敗金塊終止連敗。（法新社）

金塊得分好手巴頓（Will Barton）攻下全隊最高的21分，另貢獻9籃板4助攻。上賽季年度第一隊中鋒約基奇，今天繳出20分6籃板7助攻3抄截的全面數據。老將P.米爾塞普（Paul Millsap）得到19分，砍將J.穆雷（Jamal Murray）則得到18分。

約基奇（圖右）本役繳出20分6籃板7助攻和3抄截的成績，可惜無緣將勝利在主場。（美聯社）

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