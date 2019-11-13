12強》美國重砲攻勢屢受挫 澳洲搶下複賽首勝

澳洲隊擊敗美國。（圖片取自WBSC官方推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕12強美國隊昨好不容易擊敗地主日本開胡，今天和複賽墊底的澳洲隊交手，竟又陷入苦戰。美國隊投手霍克首局就失2分，打線卻直到5局下才擊出首安，9局下落後1分時反攻，雖攻佔滿壘但沒能得分，澳洲終場2:1獲勝，拿下複賽首勝，兩隊在複賽都是1勝3敗。

美國隊陣中匯集美職各隊小聯盟新人，預賽至今火力強大，連同今天開路先鋒裴頓的陽春砲在內，團隊場場都有開轟紀錄。不過，今天美國隊前5局受制於澳洲隊先發投手艾瑟頓壓制，和澳洲隊守備美技連連，攻勢屢屢受阻。美國隊先發投手霍頓首局被懷特菲爾德敲安，失2分後回穩，但遲遲等不到火力支援。

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艾瑟頓去年曾來中職中信兄弟測試未果，今天是他在12強地3度出賽，繳出5.1局無失分好投，澳洲隊接下來連續換上兩位前中職洋投彼得、索爾，也都力保不失。

澳洲隊首局攻下兩分後，攻勢幾乎停滯，到9局上之前只利用對方失誤再上過壘包，但沒能得分。不過，9局上澳洲隊面對美國隊後援投手米爾斯時攻勢再起，坎貝爾、格蘭寧和韋德連續3支安打造成滿壘，逼得美國隊將今年效力日職歐力士的老經驗投手狄克森換上場，狄克森面對M.尼爾森、道頓連續送出兩次三振，化解危機。

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