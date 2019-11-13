NBA》浪費半場15分領先 籃網慘遭爵士逆轉苦吞2連敗

厄文上半場獨拿17分，最後卻仍無法帶領球隊拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今作客出戰爵士，靠著當家控衛厄文（Kyrie Irving）上半場獨拿17分，前兩節打完握有15分領先，沒想到下半場卻慘遭對手逆轉，終場就以114：119不敵爵士苦吞2連敗。

後衛雷佛特（Caris LeVert）因傷缺席的籃網，比賽才開打就火力全開，次節在當家主控厄文連拿4分帶領下，拉出一波13：3的攻勢將比分拉開，爵士康利（Mike Conley）雖然趕緊跳出來得分，替球隊止血，不過上半場打完籃網仍以68：53，以15分領先爵士。

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沒想到易籃後，場上風雲變色，爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）一口氣連拿6分，攜手歐尼爾（Royce O'Neale）回敬一波13：0，將落後的分數追上，決勝節再攜中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）搶分，厄文雖然試圖力挽狂瀾，不過兩次出手都沒能命中的他，只能使用犯規戰術，讓對手站上罰球線，最終後繼無力的籃網就以5分之差遭爵士逆轉。

籃網厄文砍下27分、5助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）21分4助攻，T.普林斯（Taurean Prince）得到15分和6個籃板，D.喬丹（DeAndre Jordan）15分、17籃板繳出「雙十」表現，而爵士米契爾則砍下全場最高的30分6籃板，戈貝爾18分15籃板，康利則是18分、4籃板，另有5次助攻。

爵士一哥米契爾砍下全場最高30分。（美聯社）

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