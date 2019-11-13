12強》張奕抗韓成功 爸爸直呼「這孩子真棒」

玉里高中今天特別製作恭賀海報，讓張爸爸開心得合不攏嘴。（記者花孟璟翻攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「恭賀！玉里高中體育科張正昌教師公子張奕「抗韓成功」！國立花蓮玉里高中今天早上在學校門口貼了祝賀海報，在玉中任教的張正昌教練坦言「心情非常爽」！張正昌說，昨晚他在家中看轉播，看到兒子從開賽不久的亂流，到後來愈投愈穩，「這個小孩子真棒」，心情既訝異又是感動！

張奕昨晚在2019年第二屆世界12強棒球賽中擔任先發投手，撐了6.2局112球無失分，最後7比0完封南韓隊！而張奕連續於預賽對委內瑞拉7局無失分，昨在複賽對南韓再次繳出6.2局無失分，在12強賽連續13.2局無失分，已經刷新大谷在2015年首屆賽事的13局最長無失分紀錄。

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張奕的爸爸張正昌在玉里高中擔任體育老師，今天照常到學校指導學生，為慶祝這個特別日子，張爸爸特別換上今年8月8日，張奕從野手轉投手，在日本歐力士隊第一個勝投的紀念衫！

張爸爸看到記者來訪，表情雖靦腆卻難掩對兒子的驕傲，過程中還不斷接到親友恭賀電話。張正昌說，原住民相信「夢兆」，他在12強開賽前做了一個夢，夢中出現一匹非常非常巨大的馬，昂揚的模樣令他直覺「這就是張奕」，預賽對委內瑞拉時，他一直期待的勝利也真的發生了，昨晚的比賽也順利達成任務，「心情真是太爽、太開心了。

張奕的父親張正昌說，昨天晚上他趕回家看電視轉播，開賽不久張奕第一局就碰到亂球，頻頻保送，直到他解決最後一名打者才放下一顆心！張正昌說，這次12強賽，他觀察感覺到兒子心理素質改變很多，也比較不會緊張，可能是因為他到日本職棒，受到日本軟體銀行、西武隊的洗禮，而有所進步。

張正昌提到，兒子上回體檢時，也有告訴他「手有點疲勞」。他當時鼓勵兒子，你現在比的是一級賽事，張力大、吃得局數也多，「假如需要休息就跟教練團溝通」，畢竟「身體是自己的」。他說，相信兒子不會說手痛還盲目繼續投球，一定是可以的狀態下才投球，而這次優異的表現，也給兒子順便測試一下能耐，這孩子他完成了！

張爸爸也說，昨晚張奕下場時把勝投紀念球丟到觀眾席，結果球居然奇蹟地回到媽媽手上，他昨晚看到電視報導也很好奇，透過line問了兒子。張奕告訴他，本來球只是要丟到觀眾席，但沒想到直接丟到老婆身邊，被一起看球的阿姨接到，再交給老婆，他看得出老婆超開心，而且昨晚一整晚興奮得睡不著覺。

看到這麼多球迷留言支持，心情隨著比賽沸騰，他真的很開心也很感動「謝謝球迷給張奕的支持」。張正昌說，接下來還要面對美國、日本等強隊，加油的話他已經說很多了，其實兒子經過職業隊磨練，很多事情都學會也知道怎麼準備和面對，他相信兒子會有最棒的表現。

玉里高中今天特別製作恭賀海報，讓張爸爸開心得合不攏嘴。（記者花孟璟翻攝）

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